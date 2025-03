Das Wetter in Bayern: in der Nacht frostfrei, örtlich etwas Regen

Das Wetter in Bayern: Die Nacht wird teils klar, teils wolkig. Es bleibt frostfrei, und am frühen Morgen kann es örtlich etwas regnen. Tagsüber ist es meist bewölkt, und gebietsweise gibt es Regen bei Höchstwerten zwischen 7 und 14 Grad. Am Donnerstag wird es freundlicher und wärmer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.03.2025 20:00 Uhr