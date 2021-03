Das Wetter in Bayern: in der Nacht Frost und Schnee

Sauter weist Vorwurf der Bestechlichkeit zurück

München: In der Maskenaffäre kommen weitere Einzelheiten zur Rolle des Günzburger Landtagsabgeordneten und früheren bayerischen Justizminister Sauter ans Licht. Nach BR-Informationen hat Sauter rund 1,2 Millionen Euro kassiert. Das Geld soll über eine Treuhandfirma eines Parteifreundes transferiert worden sein. Die Generalstaatsanwaltschaft ermittelt gegen den CSU-Politiker wegen des Anfangsverdachts der Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern. Sauter wies die Vorwürfe am Nachmittag zurück: Diese seien abenteuerlich und konstruiert und basierten auf Unterstellungen, hieß es in einer Erklärung seines Anwalts. Der schwäbische CSU-Bezirksverband berät am Sonntag in einer Sondersitzung über die Maskenaffäre und die beiden schwäbischen Beschuldigten Sauter und Nüßlein.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.03.2021 18:00 Uhr