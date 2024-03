Das Wetter in Bayern: In der Nacht etwas Regen, 6 bis 1 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht überwiegend bewölkt, im Westen und Süden etwas Regen, Tiefstwerte 6 bis 1 Grad. Tagsüber dann wechselhaft, vereinzelt auch Regen. Maximal 7 bis 12 Grad. Am Donnerstag und Freitag freundlicher, am Freitagnachmittag und -abend einzelne Schauer. Höchstwerte bis 17 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.03.2024 19:45 Uhr