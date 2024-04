Das Wetter in Bayern: In der Nacht einzelne Schauer, zwischendurch klare Abschnitte. Temperaturrückgang auf 10 bis 5 Grad. Morgen wieder wechselnd bewölkt und zeitweise Regen, dabei sehr windig. Am Freitag und Samstag zunehmend sonnig. Tageshöchsttemperaturen morgen 12 bis 19, von Freitag an zwischen 18 und 27 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.04.2024 19:45 Uhr