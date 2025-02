Das Wetter in Bayern: In der Nacht einzelne Regen- oder Schneeschauer

Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils klar, teils bewölkt. Örtlich Regen- oder Schneeschauer. 2 bis -4 Grad. Tagsüber viele Wolken und weitere Niederschläge. In Richtung Alpen aber meist trocken und zwischendurch auch sonnige Abschnitte. Am Wochenende zunehmend freundlich. Tagsüber 3 bis 10 Grad. Nachts vielerorts leichter Frost.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.02.2025 20:00 Uhr