Das Wetter in Bayern: in der Nacht eher trüb, -1 bis -9 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend an den Alpen klar, sonst vielerorts trüb. In der Nacht Tiefstwerte zwischen -1 und -9 Grad. Morgen an den Alpen sonnig, sonst meist grau. Auch an Silvester und Neujahr teils Wolken und Nebel, teils Sonne - vor allem an den Alpen. An Neujahr nördlich des Mains etwas Regen. Höchstwerte -2 bis +7, an Neujahr 4 bis 10 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.12.2024 17:00 Uhr