Das Wetter in Bayern: In der Nacht Bodenfrost, dann sonnig

Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils länger klar, teils ziehen Wolken auf. Örtlich auch Nebel und Bodenfrost. Abkühlung auf acht bis ein Grad. Die kommenden Tage wärmer und sonniger. An den Alpen nachmittags und am abends Schauer und Gewitter möglich. Ab Montag bis zu 25 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.04.2025 22:00 Uhr