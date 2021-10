Das Wetter in Bayern: In der Nacht bis -2 Grad, in den nächsten Tagen meist trocken

Geschreddertes Banksy-Werk für 16 Millionen Pfund versteigert

London: Gut drei Jahre nach seiner teilweisen Zerstörung ist ein halb geschreddertes Bild des Künstlers Banksy abermals versteigert worden. Bei Sotheby`s in London erwarb ein bislang unbekannter Bieter das Bild mit dem Titel "Love is in the bin" für 16 Millionen Pfund. Eine europäische Sammlerin hatte das Werk im Oktober 2018 für wenig mehr als eine Million Pfund ersteigert. Direkt im Anschluss ertönten Piepsgeräusche und das Bild rauschte durch den dicken, verschnörkelten Goldrahmen nach unten. Ein dort versteckter Schredder schnitt den unteren Teil des Bildes in Streifen. Banksy, dessen Identität unbekannt ist, bezeichnete die von ihm gesteuerte Aktion als "Kritik am Kunstmarkt".

Quelle: BR24 Nachrichten, 14.10.2021 23:45 Uhr