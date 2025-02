Das Wetter in Bayern: In der Nacht bis -16 Grad - morgen wieder viel Sonne

Das Wetter in Bayern: In der Nacht oft sternenklar und sehr kalt bei bis zu Minus 16 Grad. Morgen wenig Änderungen, am Donnerstag mehr Wolken als Sonne aber nur vereinzelt Regen. Am Freitag und Samstag freundlich und mild, die Werte steigen dann bis auf 14 Grad.

