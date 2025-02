Das Wetter in Bayern: In der Nacht bis -16 Grad - morgen viel Sonne

Das Wetter in Bayern: In der Nacht an den Alpen noch einige Wolken, sonst klar. Tiefstwerte zwischen -4 und -16 Grad. Morgen anfangs noch Wolken im Süden, sonst heiter oder sonnig. Am Donnerstag mehr Wolken, am Freitag und Samstag mildes Vorfrühlingswetter. In den Nächten weiter frostig, tagsüber bis plus 14 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.02.2025 20:00 Uhr