Das Wetter in Bayern: In der Nacht bewölkt und Regen, am Tag nur im Norden Sonne

Heil will Arbeitsbedingungen in Fleischindustrie auf Prüfstand stellen

Berlin: Angesichts vermehrter Corona-Infektionen in Schlachtbetrieben will die Bundesregierung Konsequenzen ziehen. Arbeitsminister Heil kündigte im Bundestag an, er wolle in diesem Bereich - so wörtlich - richtig aufräumen. Die massenhaften Infektionen in den Betrieben nannte Heil beschämend und nicht hinnehmbar. Die Ursache für die Misstände sieht der SPD-Politiker vor allem in der flächendeckenden Abgabe von Verträgen und Verantwortung an Subunternehmen. Heil will schärfere Kontrollen durchsetzen. Er kündigte ein entsprechendes Konzept für den Beginn der nächsten Woche an. In der Fleischindustrie sind viele ausländische Saisonkräfte tätig, die oft in Massenunterkünften leben.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 13.05.2020 22:15 Uhr