Das Wetter in Bayern: in der Nacht bewölkt und frostig

Franziskus spendet Weihnachtssegen

Rom: Papst Franziskus hat in seiner Weihnachtsansprache alle Menschen zur mehr Solidarität aufgerufen. Angesichts der Krisen auf der Welt brauche man mehr denn je Geschwisterlichkeit, die über die eigene Familie, Volksgruppe, Kultur oder Religion hinausgehe. Das Katholische Kirchenoberhaupt forderte in diesem Zusammenhang erneut einen allgemeinen Zugang zur Impfung gegen das Corona-Virus. Ausführlich ging der Papst auch auf die Spannungen und Konflikte im Nahen Osten und die Kriege in Syrien, dem Irak, Libyen und dem Libanon ein. Einen hohen Preis zahlten vor allem die Kinder. Zum Schluss spendete Franziskus den Segen Urbi et Orbi, der Stadt und dem Erdkreis. Wegen der Pandemie hielt er seine Ansprache nicht auf der Loggia des Petersdoms, sondern in einem Raum des Apostolischen Palastes.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.12.2020 20:00 Uhr