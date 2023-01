Nachrichtenarchiv - 24.01.2023 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Meist bewölkt oder trüb, in den Alpen und in Teilen Niederbayerns klar. Höchstwerte 0 bis 6 Grad. In der Nacht Tiefstwerte zwischen plus 2 und minus 7 Grad. Auch morgen oft bewölkt oder trüb, längere sonnige Abschnitte vor allem in den Alpen und höheren Lagen des Bayerischen Waldes. Die weiteren Aussichten: ab Donnerstag örtlich etwas Schneefall, am Freitag besonders im Süden und im östlichen Mittelgebirgsraum.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.01.2023 17:00 Uhr