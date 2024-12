Das Wetter in Bayern: in der Nacht bewölkt, bis -8 Grad

Das Wetter in Bayern: Vor allem im Gebirge klar, sonst bewölkt oder neblig, bei minus 2 bis minus 8 Grad. Am Tag in den Bergen und später von Osten her Sonnne, sonst Wolken. Am Wochenende eher bewölkt, am Sonntag gebietsweise mit Regen oder Schneeregen. Höchstwerte zwischen minus 2 und plus 5 Grad.

