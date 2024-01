Das Wetter in Bayern: in der Nacht bewölkt bei -1 bis -12 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht überwiegend bewölkt, teils auch neblig bei Tiefstwerten zwischen -1 und -12 Grad. Stellenweise kann es durch Schnee oder gefrierenden Sprühregen glatt werden. Tagsüber in Alpennähe viel Sonne, sonst eher trüb, in höheren Lagen kann es schneien. Auch zu Wochenbeginn an den Alpen freundlicher als im Rest Bayerns. In den Nächten weiter frostig, tagsüber Werte um den Gefrierpunkt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.01.2024 20:00 Uhr