Das Wetter in Bayern: in der Nacht bewölkt, -1 bis -7 Grad

Das Wetter in Bayern: In den Alpen teils klar, sonst oft bewölkt und örtlich neblig. Es kühlt ab auf minus 1 bis minus 7 Grad. Am Tag teils grau-trüb, teils freundlich, an den Alpen besonders sonnig. Höchstwerte zwischen minus 1 und plus 4 Grad. Am Freitag und Samstag ändert sich wenig.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.12.2024 01:00 Uhr