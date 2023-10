Das Wetter in Bayern: In der Nacht aufklarend, Tiefstwerte 13 bis 8 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht meist trocken - die Temperaturen gehen zurück auf 13 bis 8 Grad. Morgen und am Mittwoch oft länger sonnig. Am Donnerstag Sonne, Wolken und gebietsweise Schauer. Nächtliche Tiefstwerte 8 bis 15 Grad, tagsüber 16 bis 26 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.10.2023 20:00 Uhr