Das Wetter in Bayern: In der Nacht aufklarend, morgen freundlich

Das Wetter in Bayern: Am Abend wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten, höchstens ganz vereinzelt Schauer. In der Nacht an den Alpen noch etwas Regen, sonst zunehmend aufklarend; örtlich Nebel. Tiefstwerte 8 bis 3 Grad. Nach Auflösung einzelner, mitunter zäher Nebelfelder freundlich. Am Montag und Dienstag viel Sonnenschein. Höchstwerte morgen 16 bis 20, ab Montag 20 bis 24 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.09.2023 17:00 Uhr