Das Wetter in Bayern: In der Nacht aufklarend, 8 bis 3 Grad.

Das Wetter in Bayern: Am Abend vielerorts wolkig, in der Nacht klar. Gegen Morgen Nebel bei Tiefstwerten von 8 bis 3 Grad. Morgen und am Wochenende nach Frühnebel viel Sonnenschein. Nur im Osten einige Wolkenfelder. Tageshöchsttemperaturen zwischen 16 und 23 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.10.2023 17:00 Uhr