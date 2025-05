Das Wetter in Bayern: In der Nacht anhaltender Regen

Das Wetter in Bayern: In der Nacht zwischen Alpen und Donauraum anhaltender Regen. Tiefstwerte 9 bis 1 Grad. Auch morgen im Süden immer wieder Regen. Im Norden freundlicher und trocken. Maximal 6 bis 18 Grad. Tiefstwerte plus 7 bis minus 1 Grad.

