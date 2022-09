Das Wetter in Bayern: In der Nacht anfangs Schauer und Gewitter, Tiefstwerte 14 bis 8 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht zu Beginn noch Schauer und Gewitter, später lockert es auf, gebietsweise Nebel. Die Tiefstwerte liegen bei 14 bis 8 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen und am Montag zunehmend freundliches Wetter, dabei morgen Nachmittag im Mittelgebirgsraum örtliche Schauer möglich. Am Dienstag Sonne und Wolken, vereinzelt Schauer oder Gewitter. Tiefstwerte 16 bis 9, Höchstwerte 23 bis 29 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.09.2022 20:15 Uhr