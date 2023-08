Das Wetter in Bayern: In der Nacht anfangs noch Gewitter

Das Wetter in Bayern: Der Wetterdienst warnt derzeit vor Starkregen, Hagel und Stumböen am östlichen Alpenrand, im Chiemgau und in den niederbayerischen Landkreisen Passau und Rottal-Inn. In der Nacht lassen die Gewitter nach. Dann wird es trocken und klar bei Tiefstwerten bis 15 Grad. Morgen und am Donnerstag weiterhin sonnig, teils aber auch bewölkt. Nachmittags und abends kann es kräftige Gewitter geben. Am Freitag sonnig und trocken. Nachmittagstemperaturen zwischen 25 und 31 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.08.2023 19:45 Uhr