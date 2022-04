Das Wetter in Bayern: In der Nacht an den Alpen Schauer, morgen freundlicher

Mutmaßlicher U-Bahn-Täter von New York bleibt in Haft

New York: Nach dem Angriff in einer U-Bahn in Brooklyn mit 23 Verletzten bleibt der mutmaßliche Täter vorerst in Haft. Die zuständige Richterin lehnte es ab, ihn auf Kaution freizulassen. Er soll wegen einer gewaltsamen oder terroristischen Attacke auf den öffentlichen Nahverkehr angeklagt werden. Sein Motiv ist bislang unklar. Der Täter hatte vorgestern in einer U-Bahn um sich geschossen. Vorher zündete er eine Rauchbombe. Bei einer Verurteilung droht ihm eine lebenslange Haftstrafe.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.04.2022 20:15 Uhr