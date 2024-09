Das Wetter in Bayern: In der Nacht an den Alpen Regen, Tiefstwerte 6 bis 1 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht am Alpenrand Regen, nach Mitternacht langsam abklingend. Abkühlung auf 6 bis 1 Grad, mitunter Bodenfrost möglich. Morgen nach örtlichem Nebel Sonne und Wolken. Montag und Dienstag wechselhaft. Höchstwerte 12 bis 18 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.09.2024 20:00 Uhr