Das Wetter in Bayern: In der Nacht an den Alpen noch letzter Regen, sonst teils bewölkt, teils klar, gebietsweise Nebel bei Tiefstwerten zwischen 5 und einem Grad. Morgen nach mitunter zähem Nebel teils bewölkt, teils freundlich; im Süden auch länger sonnig. Montag und Dienstag viele Wolken und gelegentlich Regen. Höchsttemperaturen zwischen 7 und 14 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.02.2024 17:00 Uhr