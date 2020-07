Das Wetter in Bayern: In der Nacht an den Alpen noch Gewitter, Tiefstwerte 15 bis 10 Grad

Nachrichtenarchiv - 24.07.2020 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In der Nacht an den Alpen noch einzelne Schauer und Gewitter. Sonst trocken. Tiefstwerte 15 bis 10 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen mehr Sonne als Wolken und meist trocken bei Werten bis 28 Grad. Am Sonntag windig mit Sonne, Wolken und Gewittern bei höchstens 26 Grad. Am Montag meist trocken und noch etwas wärmer.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.07.2020 22:00 Uhr