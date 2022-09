Nachrichtenarchiv - 20.09.2022 19:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In der Nacht an den Alpen letzte Schauer, sonst zunehmend trocken und teils länger klar. Tiefstwerte 6 bis 1 Grad, stellenweise Bodenfrost möglich. Tagsüber weitgehend trocken und nach Frühnebel oft freundlich. 13 bis 19 Grad. Donnerstag und Freitag ähnlich. Nachts auch weiterhin Temperaturen knapp über null Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.09.2022 19:45 Uhr