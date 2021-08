Das Wetter in Bayern: In der Nacht Abkühlung auf 14 bis 9 Grad

Menschenkette kämpft gegen Waldbrände auf Euböa

Athen: Auf der griechischen Insel Euböa kämpfen Einsatzkräfte die achte Nacht in Folge gegen die Waldbrände. Am Abend hatten sich mehrere Hundert Freiwillige versammelt, um gemeinsam mit Feuerwehrleuten die Ortschaft Kamatriades gegen die Flammen zu schützen. Gerade nachts sind die Helfer unersetzlich, weil Löschflugzeuge und -hubschrauber in der Dunkelheit nicht fliegen können. Derweil hat die griechische Regierung angekündigt, den Zivilschutz in Folge der Brände umzuorganisieren. Premierminister Mitsotakis sagte in einer Fernsehansprache, künftig werde die Prävention im Mittelpunkt stehen. Den schnellen Wiederaufbau verbrannter Wohnhäuser und Industriegebäude sowie die Hilfe für andere Brandschäden bei den Bürgern will Athen mit einem Sonderhaushalt von 500 Millionen Euro bewältigen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 10.08.2021 02:00 Uhr