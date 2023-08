Das Wetter in Bayern: In der Nacht abklingende Gewitter, Abkühlung auf 18 bis 15 Grad

Das Wetter in Bayern: Zu Beginn der Nacht noch teils heftige Gewitter. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern im östlichen Oberbayern. Später meist trocken. Tiefsttemperaturen 18 bis 15 Grad. Am Montag und auch am Dienstag und Mittwoch teils länger sonnig. Besonders Nachmittags und Abends Schauer und Gewitter. 25 bis 33 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.08.2023 23:00 Uhr