Das Wetter in Bayern: In der Nacht abklingende Gewitter, Abkühlung auf 18 bis 15 Grad

Das Wetter in Bayern: Zu Beginn der Nacht noch teils heftige Gewitter. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern in Teilen Oberbayerns. Später meist trocken. Zum Morgen hin örtlich Nebel. Tiefsttemperaturen 18 bis 15 Grad. Morgen und auch am Dienstag und Mittwoch nach wie vor teils bewölkt, teils länger sonnig. Besonders jeweils am Nachmittag und Abend kräftige Schauer und Gewitter. Tagsüber 25 bis 33 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.08.2023 21:00 Uhr