Das Wetter in Bayern: In der Mitte und im Süden zeitweise etwas Regen

Nachrichtenarchiv - 22.11.2021 11:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Im nördlichen Franken kurze sonnig Abschnitte, sonst bewölkt. In der Mitte und im Süden etwas Regen. In Franken recht windig. Höchstwerte 3 bis 8 Grad. In der Nacht trüb mit Sprühregen, im Norden klar, bei Tiefstwerten um -2 Grad. Die Aussichten: Bis Donnerstag nach Nebelauflösung vielerorts freundlich bei 0 bis 9 Grad. In den Nächten +2 bis -5 Grad.

Quelle: BR24 Nachrichten, 22.11.2021 11:45 Uhr