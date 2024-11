Das Wetter in Bayern: in den Bergen sonnig, sonst trüb; 3 bis 12 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag hält sich in den Niederungen weiter oft zäher Nebel, in den Alpen und in höheren Mittelgebirgslagen scheint die Sonne. Die Höchstwerte reichen von 3 bis 12 Grad. In der Nacht sinken die Werte auf +5 bis -2 Grad. Die Aussichten bis Mittwoch: Die Sonne zeigt sich auch weiterhin nur in den Bergen. In tieferen Lagen trüb und gelegentlich Regen bei Höchstwerten zwischen 3 und 10 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.11.2024 15:00 Uhr