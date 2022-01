Das Wetter in Bayern: In Alpennähe zunächst sonnig, am Nachmittag Regen oder Schneeregen

Nachrichtenarchiv - 27.01.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In Alpennähe zunächst sonnig, sonst bewölkt. Vor allem am Nachmittag Regen oder Schneeregen bei höchstens 0 bis 6 Grad. Morgen und am Samstag viele Wolken mit Regen und Schneeregen. Tagestemperaturen von 1 bis 7 Grad. Am Sonntag nach letzten Schauern einige freundliche Phasen. Windig bei 4 bis 7 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.01.2022 06:00 Uhr