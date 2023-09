Das Wetter in Bayern: In Alpennähe zeitweise Regen, Höchstwerte 12 bis 19 Grad

Das Wetter in Bayern: Heute südlich der Donau überwiegend bewölkt und zeitweise Regen, vor allem in Alpennähe. Sonst wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten und höchstens vereinzelt Schauer. Höchstwerte 12 bis 19 Grad. In den kommenden Tagen nach Frühnebel viel Sonne - vor allem am Montag und Dienstag. Die Höchstwerte 16 bis 20, ab Montag 20 bis 24 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.09.2023 09:00 Uhr