Das Wetter in Bayern: In Alpennähe vereinzelt Gewitter

Das Wetter in Bayern: Auch am Abend freundlich, im Süden mit einigen Wolken. In Alpennähe leichtes Schauer- und Gewitterrisiko. In der Nacht dann Abkühlung auf 19 bis 13 Grad. Morgen und auch am Freitag viel Sonne und noch mal heiß. Örtlich Schauer und Gewitter. Am Samstag freundliche Abschnitte, aber auch Wolken und Regen. Mit 23 bis 27 Grad deutlich kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.08.2023 17:00 Uhr