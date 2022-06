Das Wetter in Bayern: In Alpennähe Schauer, sonst oft sonnig, Höchstwerte 19 bis 25 Grad

Das Wetter in Bayern: In Alpennähe teils bewölkt, teils freundlich mit einzelnen Schauern oder Gewittern. Sonst überwiegend sonnig. Höchstwerte 19 bis 25 Grad. In der Nacht Tiefstwerte von 14 bis 7 Grad. In den kommenden Tagen wechselnd bewölkt mit teils längeren sonnigen Abschnitten. Am Nachmittag und Abend örtlich kräftige Gewitter möglich. Am Sonntag teils kräftige und gewittrige Regenfälle, Höchstwerte 22 bis 28 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.06.2022 14:45 Uhr