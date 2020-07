Das Wetter in Bayern: in Alpennähe noch Gewitter, morgen viel Sonne

Duisburg gedenkt der Opfer des Loveparade-Unglücks

Duisburg: Am zehnten Jahrestag des Loveparade-Unglücks haben Hinterbliebene und Politiker an die Opfer erinnert. Bei einer Gedenkveranstaltung am Mahnmal sagte Duisburgs Oberbürgermeister Link, das Unglück sei die größte Katastrophe in der Nachkriegsgeschichte der Stadt. Auch mit einem Abstand von zehn Jahren bleibe das Geschehene unbegreiflich. Am 24. Juli 2010 war es am Tunnel, der zum Veranstaltungsgelände der Techno-Party führte, zu einem Massengedränge gekommen. 21 Menschen kamen ums Leben, mehr als 650 wurden verletzt. Der Loveparade-Strafprozess war im Mai dieses Jahres eingestellt worden. Nach Ansicht der Richter konnte keinem der Angeklagten eine individuelle Schuld nachgewiesen werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.07.2020 19:00 Uhr