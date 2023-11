Das Wetter in Bayern: Immer wieder Regen und Schnee

Das Wetter in Bayern: Es schneit oder regnet immer wieder, in einigen Regionen auch länger anhaltend. Es kann glatt sein heute morgen. Die Temperaturen erreichen minus 1 bis plus 5 Grad. Und: Es wird windig mit starken Böen. Die Aussichten Morgen ist es im Norden und Osten Bayerns überwiegend bewölkt. Ab und zu schneit es etwas. Im Süden Bayerns wechseln sich Sonnenschein und Wolken ab, direkt an den Alpen scheint häufig die Sonne. Der Donnerstag wird überall trüb.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.11.2023 06:00 Uhr