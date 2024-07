Das Wetter in Bayern: Im Westen und Norden gebietsweise gewittriger Regen

Das Wetter in Bayern: In der Nacht im Westen und Norden gebietsweise gewittriger Regen. Es kühlt ab auf 20 bis 15 Grad. Morgen nur im Süden noch Niederschläge, sonst immer freundlicher bei 22 bis 29 Grad. Zu Wochenbeginn viel Sonne, am Dienstag bis 31 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.07.2024 20:00 Uhr