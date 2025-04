Das Wetter in Bayern: im Westen örtlich Schauer oder Gewitter

Das Wetter in Bayern: Bis in den Abend hinein meist trocken, im Westen aber örtlich Schauer oder Gewitter möglich. In der Nacht verbreitet klar bei 13 bis 7 Grad. Morgen im Westen und an den Alpen weiter bewölkt mit etwas Regen. Sonst freundlich. 11 bis 25 Grad. Karfreitag zeitweise nass und kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.04.2025 18:00 Uhr