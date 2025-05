Das Wetter in Bayern: Im Westen auch Sonne, örtlich Schauer oder Gewitter

Das Wetter in Bayern: Im Westen Sonne und lockere Wolken. An den Alpen und im Osten auch einzelne Schauer und Gewitter. Höchstwerte 14 bis 21 Grad bei starkem Wind. In der Nacht meist trocken, stellenweise noch Bodenfrost. Morgen und am Dienstag oft mehr Sonne als Wolken. Höchstwerte bis 25 Grad. Ab Mittwoch wieder wechselhaft.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.05.2025 12:00 Uhr