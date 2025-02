Das Wetter in Bayern: Im Verlauf viel Sonnenschein bei 2 bis 10 Grad.

Das Wetter in Bayern: Reichlich Sonnenschein bis in den Abend bei ab und an Schleierwolken bei zwei bis zehn Grad. Die Nacht wird erst klar, später neblig bei Tiefstwerten von 0 bis minus sieben Grad. Bis Dienstag bleibt es so, etwas Nebel, sonst viel Sonne, kaum Regen. Höchstwerte ein bis sieben Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.02.2025 12:30 Uhr