Das Wetter in Bayern: im Verlauf der Nacht Schnee oder Regen mit Glatteis

Das Wetter in Bayern: Oft klar. Im Laufe der Nacht dann in Schwaben, Oberbayern und Mittelfranken Schnee oder teils gefrierender Regen! Tiefstwerte -3 bis -10 Grad. Ab den Morgenstunden gilt dann eine bayernweite Warnung vor gefährlicher Glatteisbildung. Auch in der zweiten Tageshälfte sowie am Donnerstag Regen- und Schneefälle. Gebietsweise wieder Glatteis. Am Freitag meist trocken und mitunter auch freundlich. Höchstwerte zwischen -3 und +8 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.01.2024 20:00 Uhr