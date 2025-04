Das Wetter in Bayern: im Tagesverlauf zunehmend regnerisch

Das Wetter in Bayern: Im Tagesverlauf wird es besonders in Südbayern und im Westen Frankens zunehmend regnerisch mit Gewittern bei maximal 16 bis 22 Grad. In der Nacht schauerartiger, teils gewittriger Regen. In den kommenden Tagen bewölkt und regnerisch, erst am Samstag wieder freundlicher.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.04.2025 13:00 Uhr