Das Wetter in Bayern: Im Tagesverlauf freundlicher, Höchstwerte 16 bis 21 Grad

Zahl der Corona-Neuinfektionen sinkt

Berlin: In Deutschland ist die Sieben-Tage-Inzidenz den vierten Tag in Folge gesunken. Wie das Robert-Koch-Institut mitteilte, lag der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner am Morgen bei 74,7. In Bayern liegt er mit 86,7 darüber. Die deutschlandweit höchste Sieben-Tage-Inzidenz von über 217 haben die Landkreise Traunstein und Berchtesgadener Land. Für die Anti-Corona-Maßnahmen spielt dieser Wert im Freistaat nur eine geringe Rolle. Entscheidend ist die Krankenhausampel, die steht auf grün.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.09.2021 08:00 Uhr