Das Wetter in Bayern: Im Südwesten etwas Regen möglich

Das Wetter in Bayern: Am Abend und in der Nacht im Südwesten etwas Regen möglich. Sonst teils bewölkt, teils klar. Tiefstwerte 11 bis 3 Grad. Morgen und am Donnerstag nach örtlich zähem Nebel viel Sonne und dabei mitunter recht windig. Am Freitag ähnlich, nur in Alpennähe vereinzelt nass. 14 bis 24 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.10.2024 17:00 Uhr