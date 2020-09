Das Wetter in Bayern: im Südosten Regen, sonst Sonne und Wolken, 8 bis 17 Grad

Nachrichtenarchiv - 28.09.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Von den Alpen bis in den östlichen Mittelgebirgsraum bewölkt, gebietsweise Regen. Sonst Sonne und Wolken, meist trocken bei 8 bis 17 Grad. Die weiteren Aussichten: morgen in der Westhälfte etwas Regen, im Osten Auflockerungen, 11 bis 16 Grad. Am Mittwoch und Donnerstag meist trocken und wärmer bei 15 bis 21 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.09.2020 06:00 Uhr