Das Wetter in Bayern: Im Südosten noch Regen

Einigung auf Entschädigungszahlungen für Opfer des Olympia-Attentats 1972

Berlin: Wenige Tage vor der Gedenkfeier zum Olympia-Attentat gibt es eine Einigung auf Entschädigungszahlungen für die Angehörigen der Opfer. Das bestätigten ein Sprecher der Bundesregierung und ein Vertreter der Hinterbliebenen. Eine Summe wurde nicht offiziell genannt. Medienberichten zufolge geht es um einen Betrag von 28 Millionen Euro. Bundespräsident Steinmeier und Israels Präsident Herzog zeigten sich in einer gemeinsamen Erklärung "froh und erleichert". Beide Staatsoberhäupter werden am nächsten Montag an der Gedenkfeier anläßlich des 50.Jahrestages des Attentats in Fürstenfeldbruck teilnehmen. Während der Olympischen Spiele 1972 in München hatte ein palästinensisches Terrorkommando Mitglieder der israelischen Mannschaft als Geiseln genommen. Bei der Geiselnahme und der fehlgeschlagenen Befreiungsaktion starben elf Israelis und ein deutscher Polizist.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.08.2022 23:00 Uhr