Das Wetter in Bayern: im Südosten länger anhaltender Regen, nach Norden hin freundlich

Das Wetter in Bayern: Im Süden bedeckt und besonders in Nieder- und Oberbayern kräftiger Regen. Nach Norden freundlicher. Temperaturen zwischen 7 und 17 Grad. Morgen heiter, an den Alpen etwas Regen bei 13 bis 20 Grad. Am Sonntag an den Alpen wolkig, sonst freundlich. Temperaturen zwischen 18 und 22 Grad. Am Montag sonnig und an den Alpen Quellwolken.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.05.2020 06:00 Uhr