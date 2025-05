Das Wetter in Bayern: Im Süden wechselhaft mit Schauer, im Norden mehr Sonne

Das Wetter in Bayern: In der Südhälfte wechselhaft mit örtlichen Schauern. Im Norden meist trocken, in Unter- und Oberfranken auch länger sonnig. Es weht ein böiger Wind, bei 7 bis 16 Grad. Die weiteren Aussichten: Ab Mittwoch bleibt das Wetter zweigeteilt - an den Alpen und im Südosten vereinzelt Regen, ansonsten trocken, bei 9 bis 18 Grad. Es bleibt windig.

